Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 534 : Victor Brunet sous le charme de Clémentine (Spoiler)

Ce mercredi 21 août 2019, dans l’épisode 534 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Victor Brunet est littéralement en train de tomber amoureux de Clémentine.

Victor tente sa chance avec Clémentine

Clémentine Doucet a approché Victor Brunet pour lui proposer de s’associer sur un projet de complexe sportif. Mais ce dernier a un tout autre projet avec l’ex de Maxime Delcourt. L’homme d’affaires est complètement tombé sous le charme de Clémentine et n’a pas l’intention de la laisser filer. Après l’avoir invitée sur son yacht pour une soirée romantique, Victor l’invite à danser… Mais la mère de Garance n’a pas très envie de précipiter les choses. Sans oublier que Victor est déjà en couple avec Lou. Jusqu’où les mènera ce petit jeu ? Clémentine cédera-t-elle aux avances de Victor ?

Arthur apprend qu'il a une sœur !

Victoire vient d’apprendre qu’elle est en réalité, la fille de Sandrine Lazzari et Guillaume Delcourt. Durant trente années, Anne-Marie Lazzari l’a élevée comme sa propre fille alors qu’elle était en réalité, sa grand-mère. Un vrai choc pour Victoire qui a perdu tous ses repères… Arthur qui est à la plage avec Sofia, va l’apprendre de la bouche de Gabriel. Victoire est donc sa soeur et non sa tante ! Comment Arthur va-t-il réagir ?

