Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 539 : Le retour surprise de Jessica pour le mariage de Dylan (Spoiler)

Ce mercredi 28 août 2019, dans l’épisode 539 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Jessica Moreno revient pour assister au mariage de Dylan et Jenny.

Une grande surprise au mariage de Dylan

Depuis l’annonce de son mariage avec Jenny, rien ne se passe comme prévu pour Dylan. Ses meilleurs amis, Bart et Maxime, lui ont d'abord tourné le dos. Puis, c'est sa mère Christelle qui en a fait toute une histoire ! La raison ? Tous pense que Jenny se marie avec Dylan dans l'unique but d'obtenir ses papiers français. Ils craignent donc qu'une fois qu'elle les aura eus, elle disparaisse et brise ainsi le coeur du gentil petit Dylan. Mais contre toute attente, le mariage va avoir lieu ! Parce que Dylan et Jenny s'aiment, ils ont décidé de s'unir pour la vie envers et contre tous. Mais dans la salle de la mairie, les absents se font ressentir... Dylan regrette que sa soeur jumelle Jessica, partie à Parie pour ses études, ne soit pas présente. Quand soudain, elle fait son apparition plus rayonnante que jamais ! Dylan est sous le choc et s'empresse de serrer sa soeur fort dans ses bras. Mais la question maintenant, c’est de savoir si Christelle va finir par se montrer ?

Lou surprend Victor et Clémentine !

Victor Brunet est complètement raide dingue de Clémentine Doucet. Si au départ, la prof de sport semblait garder ses distances, elle est belle et bien tombée dans le panneau du chef d'entreprise. Désormais, ils entretiennent une liaison secrète et Victor est prêt à prendre tous les risques pour un moment avec celle qui l'a envoûté. Cette nuit, c'est ensemble sur le yacht de Victor qu'ils ont passé le temps. Mais au petit réveil, Lou, inquiète de ne pas avoir eu de nouvelles de l'homme qui partage sa vie, débarque sur le yacht en question. Sauf que dans la chambre, Clémentine est avec lui sous les draps... Lou va-t-elle découvrir que son homme la trompe avec une autre femme ?

Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1