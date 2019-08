Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 540 : Lou a la preuve que Victor la trompe (Spoiler)

Ce jeudi 29 août 2019, dans l’épisode 540 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Lou reçoit des photos compromettantes de Victor et Clémentine.

Lou a la preuve que Victor la trompe !

Victor Brunet a une liaison avec Clémentine Doucet. Un jeu dangereux qui pourrait bien mener à la fin de son couple avec Lou. En effet, la maman de Nina n’est pas dupe et sent bien qu’il se passe quelque chose. Depuis plusieurs jours, Victor est distant, toujours scotché à son téléphone et ne rentre pas dormir… Aujourd’hui, elle a reçu la preuve irréfutable que Victor la trompe ! Dans une enveloppe, Lou découvre des photos de l’homme qu’il aime, dans les bras de Clémentine Doucet… Quand Victor rentre à la maison, elle lui demande des explications ! Comment va-t-il se sortir de son mensonge ? Lou va-t-elle lui pardonner ?

Avortement de Leïla : le jour J est arrivé…

Il y a quelques jours, Leïla a appris qu’elle était tombé enceinte. Une surprise qui n’était pas vraiment prévue au programme. Très rapidement, Leïla a su qu’elle ne voulait pas le garder mais Samuel s’est pris à rêver d’être père. Pour réaliser le rêve de celui qu’elle aime, Leïla a d’abord pensé à le garder. Mais finalement, elle va aller jusqu’au bout de sa première idée. C’est aujourd’hui que son avortement est prévu et Marianne s’étonne de la voir arriver seule à l’hôpital. Leïla n’a pas souhaité que Samuel l’accompagne pour ne pas lui infliger une peine supplémentaire...

