Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 541 : Victor vole au secours de Clémentine terrorisée (Spoiler)

Ce vendredi 30 août 2019, dans l’épisode 540 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Clémentine a reçu une nouvelle surprise de la part de son harceleur.

Le pervers récidive, Clémentine terrorisée !

En rentrant chez elle, ce soir-là, Clémentine a eu une nouvelle mauvaise surprise. Cette fois, le pervers qui la harcèle a imaginé une mise en scène romantique avec bougies et fleurs. Elle appelle immédiatement son amant ! Victor Brunet veut voler à sa rescousse malgré la réaction inattendue de Timothée. En effet, le jeune lycéen comprend bien qu’il se passe quelque chose dans la vie de son père qui pourrait bien venir bousculer son équilibre familial. Timothée aime Lou et ne veut pas que son père lui mente… Victor va-t-il choisir de préserver sa famille ou de sauver Clémentine ?

Une excellente nouvelle pour Ulysse !

L’été n’aura pas été de tout repos pour Ulysse. En acceptant de faire la saison comme serveur à la paillotte, il ne s’attendait pas à devoir faire équipe avec Timothée et Charlie. Son responsable Thomas, a récemment été arrêté pour avoir tué son frère Guillaume, il y a plus de 30 ans. Malgré ses péripéties, Ulysse a assuré comme un chef ! Alors que son contrat arrive à son terme, Tristan tient à le féliciter. Il est très content du travail et de l’investissement fourni par son employé. D’ailleurs, il ne compte pas se séparer de son employé modèle. Tristan lui propose de travailler pour le Spoon à partir d’aujourd’hui. Ulysse est aux anges ! Ses efforts ont fini par payer...

