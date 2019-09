Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 542 : Luke Molina est-il le harceleur de Clémentine ? (Spoiler)

Ce lundi 2 septembre 2019, dans l’épisode 540 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Luke se fait griller en plein cours par l’ex-mari de Clémentine Doucet.

Luke grillé par Olivier en plein cours !

Depuis plusieurs jours, Clémentine est la proie d’un pervers sexuel qui ne cesse de la harceler. Coup de téléphone étrange, bougies, bouquet de fleurs et vol de lingerie, rien ne lui est épargnée. Le harceleur semble insaisissable ! Mais tous les soupçons se portent désormais sur Luke Molina… Pourquoi a-t-il des dizaines de photos de Clémentine dans son téléphone portable ? Lorsque son prof de math, Olivier Doucet, le surprend en train de surfer sur son téléphone portable, il le prévient : la prochaine fois, son téléphone lui sera confisqué ! A-t-il eu le temps de découvrir ce que le jeune lycéen cachait ?

Sofia et Arthur font leur rentrée ensemble à Paul Valéry

Les vacances et autres transats à la paillote semblent déjà loin pour les lycéens de Sète. L’heure de la rentrée au Lycée Paul Valéry a sonné ! C’est main dans la main que le nouveau couple Arthur et Sofia reprennent le chemin des bancs de l’école. En ce moment, Arthur traverse une période difficile. Il a appris que sa tante Victoire était en réalité sa grande soeur. Et pour ne rien arranger, il s’est disputé avec son meilleur ami Gabriel à cause de Sofia. Pour mettre fin à l’ambiance tendue à la maison, Arthur a fait ses valises pour emménager chez Victoire. De son côté, Sofia tente de savoir comment va son petit-ami.

