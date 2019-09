Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 543 : Lou apprend la vérité de la bouche de Victor (Spoiler)

Ce mardi 3 septembre 2019, dans l’épisode 543 de “Demain nous appartient” sur TF1 : La liaison de Victor Brunet et Clémentine Doucet devient officielle.

Victor balance toute la vérité à Lou au sujet de Clémentine

Lou suspecte Victor d’avoir une relation extra-conjugale avec Clémentine Doucet. Mais ce dernier continue de nier l’évidence. Alors Lou a décidé d’aller chercher des réponses par elle-même. Alors qu’Arnaud Molina est suspecté d’être le harceleur de Clémentine, Lou se présente au parloir pour défendre ses droits. Elle lui demande, en qualité d’avocate, de lui dire toute la vérité sur ce qu’il sait de Clémentine Doucet et dans quelles circonstances il l’a connue. Arnaud Molina balance alors tous les détails de la relation qu’entretient, son ami et associé, Victor avec la prof de sport. De retour chez elle, Lou pique une crise et décide de découper toutes les chemises de Victor. “Je sais que tu couches avec elle depuis deux semaines. Je sais aussi qu’elle a déjà dormi sur ton bateau. Avoue Victor ! Tu vois bien que je suis en train de devenir folle…” supplie Lou. “D’accord, je couche avec elle et autant que tu le saches parce que je n’arrêterai pas,” lui balance Victor à la figure. Veux-t-il faire de Clémentine sa maîtresse officielle ? Lou acceptera-t-elle ce que lui propose l’homme qu’elle aime ? Va-t-elle partir avec Nina ?

Héritage de Philippe : Victoire refuse sa part

Victoire a enfin consenti à se présenter au bureau de l’avocat pour connaître la nature du testament de Philippe Lazzari. Depuis qu’elle a appris que sa mère était en réalité, Sandrine Lazzari, et qu’elle a été élevée par ses grands-parents, Victoire est complètement perdue. Selon les dispositions de Monsieur Lazzari, les trois quarts de ses biens seront divisés entre Victoire et Sandrine. D’autre part, Philippe Lazzari avait contracté une assurance vie s’élevant à 80.000€ dont la seule bénéficiaire est Sandrine Lazzari, ce qui a le don d’agacer Anne-Marie. Pour Victoire, ce n’est pas absolument pas un problème puisqu’elle a décidé de refuser sa part de l’héritage. Elle estime qu’elle n’est plus une Lazzari !

Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1