Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 544 : Lou s’en prend violemment à Clémentine (Spoiler)

Ce mercredi 4 septembre 2019, dans l’épisode 544 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Lou confronte la maîtresse de l’homme qui partage sa vie.

Lou VS Clémentine : Le gros clash

“Je ne pensais pas que ça tournerait comme ça.” C’est la réponse de Clémentine Doucet à Lou. L’avocate a décidé de confronter celle qui entretient officiellement une liaison avec l’homme qu’elle aime. “Je ne sais pas ce que vous lui faites mais vous devez être douée, ça le rend complètement dingue,” ironise Lou. “Quand vous ne couchez pas avec des gamins de 17 ans, vous vous attaquez à des hommes mariés. Vous êtes une allumeuse !” Le ton monte entre les deux femmes et Christophe intervient pour calmer le jeu.

Alex & Chloé passent aux choses sérieuses

Alex et Chloé souhaitent avoir un troisième enfant. S’occuper du petit César ces derniers mois, a fait naître chez eux, un véritable désir de pouponner à nouveau. Mais le chemin ne s’annonce pas facile. Non seulement avoir une grossesse après 40 ans, n’est pas sans risque mais avant cela, Alex et Chloé vont devoir passer par un long parcours de procréation.Ils le savent puisqu’ils ont consulté ensemble le Docteur Chardeau, spécialisé dans la PMA. Ce dernier leur a conseillé de commencer à essayer naturellement durant les mois à venir. Après mûre réflexion, ils ont décidé de commencer tout de suite le processus de FIV. “Une grossesse spontanée à nos âges, ça relève du miracle,” confie le couple. Samuel Chardeau leur explique en détails ce qui les attend dans les semaines à venir.

