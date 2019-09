Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 545 : Clémentine s’installe avec Victor sur son yacht (Spoiler)

Ce jeudi 5 septembre 2019, dans l’épisode 545 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Clémentine et Victor font un nouveau pas dans leur relation.

Clémentine s'installe avec Victor sur son yacht

Clémentine traverse une période très difficile en ce moment. Elle est la proie d’un pervers sexuel qui la harcèle. Après avoir un temps soupçonné son ex-mari Olivier et Arnaud Molina, le mystère reste entier sur la véritable identité de son harceleur. Alors pour la protéger, Victor Brunet lui a proposé de s’installer sur son yacht. Depuis que sa compagne Lou connaît la nature de sa relation avec la prof de sport, l’homme d’affaires n’a même plus à se cacher. Il veut continuer à vivre son histoire avec Clémentine et être présent pour elle.

Arthur & Gabriel : enfin la réconciliation !

Depuis qu’Arthur a embrassé Sofia alors que cette dernière était en couple avec Gabriel, rien ne va plus entre les deux meilleurs amis. Face à la mauvaise ambiance à la maison, Arthur a pris la décision de partir et de s’installer provisoirement chez Victoire. Pour sa mère Sandrine, la situation devient de plus en plus difficile. Alors Gabriel poussé par sa mère, a accepté de mettre sa fierté de côté pour demander à Arthur de revenir vivre à l’appart. Vont-ils redevenir les meilleurs amis du monde ?

Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1