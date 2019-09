Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 546 : Lou quitte Victor (Spoiler)

Ce vendredi 6 septembre 2019, dans l’épisode 546 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Lou a pris sa décision et fait ses valises.

Soraya et Rémy accueillent un coloc'… accro au sexe !

Rémy a retrouvé un vieux copain d’école. Pierre a été embauché à l’hôpital de Sète mais peine à trouver un endroit pour dormir. Heureusement, il peut compter sur la main tendue de Rémy et Soraya qui ont accepté de l’héberger dans la petite chambre qu’ils louent au dessus du Spoon. Autour d’une bière de bienvenue, Pierre se confie sur sa situation amoureuse un brin chaotique. Le jeune homme dit vouloir rencontrer la bonne réponse et vivre une vraie histoire d’amour mais il y a problème. Il est accro au sexe ! Soraya est gênée par les révélations du copain de Rémy.

Lou quitte Victor et part à l'étranger !

Lou a appris que Victor entretenait une liaison avec Clémentine Doucet et ça, elle n’est pas prête de l’accepter. “Je t’avais prévenu que je ne serai pas une potiche Victor,” balance Lou. Elle a décidé de partir à L’Ile Maurice chez ses parents. “Tu trouves pas que t’en fais un peu trop ?” lui répond Victor qui tente de la retenir. Mais à la question : “Serais-tu prêt à la quitter pour moi ?”, l’homme d’affaires répond “non”. Pour Lou, il n’y a plus de retour possible !

Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1