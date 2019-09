Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 548 : Bilel évite l'amputation grâce à Victoire (Spoiler)

Ce mardi 10 septembre 2019, dans l’épisode 548 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Victoire sauve in extremis la main de Bilel.

Bilel évite l'amputation grâce à Victoire !

Victoire est au mas pour négocier avec Alex, la location de son voilier dans le but de faire un tour du monde. Pendant qu’ils discutent, Bilel se blesse à la main et saigne beaucoup. Ni une ni deux, l’ex-interne en médecine décide de lui prodiguer les premiers soins et de l’emmener à l’hôpital. Une fois sur place, Marianne l’oblige presque à prendre en charge le patient. Si Victoire ne s’occupe pas immédiatement de Bilel, il risque l’amputation. Tout rentre enfin dans l’ordre et Bilel remercie Victoire. Maintenant qu’il sait qu’elle a posé sa démission, il tente de la raisonner. Victoire est faite pour aider les gens. “Je n’oublierai jamais ce que vous avez fait pour ma fille,” se souvient Bilel. “Je sais aujourd'hui que si elle est en vie, c’est grâce à vous”. Mais Victoire ne semble rien vouloir entendre...

Clémentine pète les plombs sur ses élèves en plein cours !

Au programme du cours de sport aujourd’hui : volley-ball ! Arthur interpelle Clémentine Doucet pour lui demander ce qu’il est censé faire avec un bras en moins. Il reproche à sa prof de ne pas avoir pensé à lui. “Arrête de faire ta victime maintenant,” explose Clémentine. Le cours est annulé ! Très préoccupée par ce qu’il lui arrive en ce moment, Clémentine ne parvient plus à garder son calme.

Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1