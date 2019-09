Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 549 : Garance trouve Christophe très étrange (Spoiler)

Ce mercredi 11 septembre 2019, dans l’épisode 549 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Clémentine se réveille avec une sérieuse gueule de bois.

Sacrée gueule de bois pour Clémentine !

Clémentine se réveille avec une grosse migraine et n’a plus aucun souvenir de la soirée de la veille. Elle a déjà pris trois cachets depuis son réveil et Garance s’étonne de voir sa mère dans un tel état. Elle peine à croire que l’alcool est la seule raison. Pourtant quand Christophe débarque, il confirme avoir couché Clémentine après qu’elle ait trop bu. Garance trouve très étrange les explications de Christophe. Cache-t-il quelque chose ?

Chloé souffre de curieux effets secondaires...

Chloé et Alex se sont lancés dans une nouvelle aventure en tentant de faire un enfant après 40 ans. Pour les accompagner, le Docteur Samuel Chardeau a mis en place un processus de PMA. Cela implique pour Chloé des piqûres quotidiennes et des effets secondaires. Alex a d’ailleurs remarqué que l’attitude de sa femme commence déjà à changer. En effet, elle est de plus en plus agressive mais qu’importe, le désir de bébé est plus fort que tout.

