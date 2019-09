Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 551 : Christophe veut tuer Garance (Spoiler)

Ce vendredi 13 septembre 2019, dans l’épisode 551 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Christophe s’en prend à Garance pour garder Clémentine.

Christophe veut tuer Garance

Christophe ne laisse plus aucun doute sur ses intentions envers Clémentine. Il est fou d’elle et la veut rien que pour lui. Après avoir écarté Victor Brunet de sa vie, il veut maintenant s’en prendre à sa fille. Alors que Garance rentre de l’école, elle se fait suivre par une grosse voiture. D’un seul coup, elle accélère et monte sur le trottoir pour la percuter. Quelques temps plus tard, Christophe interrompt le cours de Clémentine pour lui annoncer que sa fille a eu un accident. L’avocat lui propose de la déposer à l’hôpital...

Chloé & Alex : opération bébé n°3 compromise

Chloé et Alex se sont lancés dans un processus de procréation médicalement assistée pour avoir un troisième enfant. Un traitement lourd qui nécessite des piqûres quotidiennes et qui provoquent chez Chloé, quelques effets secondaires. Pour que le processus fonctionne, le couple a un planning précis des moments où ils doivent faire l’amour mais rien n’est simple. Au réveil, alors qu’ils tentent de se retrouver sous la couette, Maxime intervient pour demander à son père de l’emmener au bac parce qu’il est très en retard. Moment d’intimité raté pour Chloé et Alex !

Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1