Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 552 : Alerte ! Clémentine a disparu (Spoiler)

Ce lundi 16 septembre 2019, dans l’épisode 552 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Clémentine Doucet a disparu de la circulation. Sa fille est inquiète !

La demande inattendue de Sofia à Arthur

Sofia et Arthur, très amoureux l'un de l'autre, ont envie de passer de plus en plus de temps ensemble. La jeune lycéenne veut aller à un concert de reggae avec son petit ami. Ses parents acceptent à la seule condition de le rencontrer d'abord. Sofia rejoint Arthur pour lui demander un truc "relou". Va-t-il accepter de rencontrer officiellement le Docteur Daunier et le Capitaine Jacob ? Ces derniers vont-ils accepter que leur petite fille chérie passe toute une soirée avec le jeune homme ?

Clémentine a disparu !

Garance est très inquiète, elle n'a plus de nouvelles de sa mère depuis plusieurs jours. Alors qu'elle a fait le tour de l'appartement, elle s'est aperçue qu'il manque bien quelques affaires ainsi que sa trousse de toilettes. Mais où a-t-elle bien pu aller sans laisser de mot ? N'y tenant plus, Garance a prévenu la police et le Capitaine Jacob est d'ores et déjà en train de fouiller l'appartement avec son équipe. Elle y découvre une pipette contenant un peu de produit suspect. Clémentine a-t-elle été enlevé par l'homme qui la harcèle depuis des semaines ?

