Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 553 : Victoire et Georges ont une nouvelle coloc (Spoiler)

Ce mardi 17 septembre 2019, dans l’épisode 553 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Anna déménage et Victor s'en prend à Christophe.

Découvrez la remplaçante de Lucie à la coloc !

C’est fini avec Karim et Anna n’a pas très envie de se retrouver toute seule. Depuis que Lucie est partie, Victoire et Georges ressentent un vide dans l’appartement et sont prêts à accueillir une nouvelle coloc. Mais attention Lieutenant Caron tient à rappeler les règles du bon vivre ensemble : roulement des tâches ménagères, chacun son étagère dans le frigo, interdiction de cuisiner un truc qui empeste ou encore de rentrer dans la chambre des autres. Pour Anna, ces règles ne devraient pas poser de problèmes. Elle est très heureuse de rejoindre la coloc ! Une nouvelle vie s’offre à elle…

Victor VS Christophe : le gros clash !

Clémentine a disparu depuis plusieurs jours et sa fille n’est pas la seule à s’inquiéter. Son amant Victor Brunet qui a, un temps, était accusé d’être son harceleur, est mort d’inquiétude lui aussi. Il décide d’aller voir Christophe, l’avocat de Clémentine qui a souvent été vu avec elle ces derniers jours. Les policiers ont ouvert une enquête pour disparition inquiétante mais Christophe lui apprend que les recherches sont maintenant terminées. Clémentine a envoyé un sms à sa fille pour lui dire qu’elle avait pris quelques jours de vacances… La conversation tourne vite au vinaigre entre les deux hommes. Victor en vient même aux mains ! “Si tu poses encore la main sur moi, je porte plainte,” promet l’avocat.

