Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 557 : Un nouveau meurtre à Sète ? (Spoiler)

Ce lundi 22 septembre 2019, dans l’épisode 557 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Des traces de sang suspectes ont été découvertes dans un appartement...

Nouvelle victime à Sète

La police sort à peine d’une enquête sous haute tension avec le dénouement de l’affaire du pervers sexuel qui s’en prenait à Clémentine Doucet. Mais pas de repos pour le Capitaine Jacob et Georges ! Qui a été tué ? C’est la question que les enquêteurs se posent après la découverte de tâches de sang suspectes dans un appartement. Si l’on en croit les premiers éléments et les éclaboussures de sang présentes, la scène a dû être violente. Sarah qui a rejoint la brigade comme jeune gardien de la paix est très excitée à l’idée d’être sur une telle affaire. Mais Georges la prévient, il ne faut toucher à rien !

Les retrouvailles entre Clémentine et Maxime

Les enquêteurs ont mis fin au calvaire de Clémentine, séquestrée par Christophe. Ce dernier s’est donné la mort et ne sera donc jamais jugé pour les faits qui lui sont reprochés. De son côté, Clémentine reprend doucement le cours de sa vie. La prof de sport s’octroie quelques sorties footing pour s’aérer l’esprit. En pleine course à pieds, elle croise Maxime Delcourt ! Son ex petit-ami s’inquiète pour elle mais il sait que c’est une femme qui a déjà surmonté l’insurmontable… Elle s’en sortira !

