Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 559 : La sombre découverte de Betty (Spoiler)

Ce mercredi 25 septembre 2019, dans l’épisode 559 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Betty découvre une chaussette pleine de sang dans le linge.

La sombre découverte de Betty

En près de 20 ans de mariage, Sylvain Moreno n’a pas étendu une seule fois le linge. Aujourd’hui, c’est jour de fête ! Le père de famille a décidé de s’en occuper en personne. Un comportement qui étonne Christelle et sa fille Betty. Autre élément étrange : une chaussette pleine de sang qui n’a pas été lavée. A qui appartient-t-elle ? Que s’est-il passé ? Le mystère reste encore entier.

La première fois de Sofia et Arthur

Entre Sofia et Arthur, c’est une affaire qui roule. Les deux lycéens sont amoureux et se font confiance. Ils sont maintenant prêts à passer à une étape supérieure dans leur couple : faire l’amour. C’est Sofia la première, qui fait part à son petit-ami son envie d’aller plus loin. Arthur y a forcément déjà pensé mais se pose beaucoup de questions sur le bon moment et le bon endroit. Bonne nouvelle : demain soir, la petite-sœur et les parents de Sofia désertent l’appartement… Ont-ils enfin trouvé le moment idéal ?

