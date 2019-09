Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 561 : Maxime a-t-il finalement eu son bac ? (Spoiler)

Ce vendredi 27 septembre 2019, dans l’épisode 561 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Les résultats du bac viennent de tomber pour Maxime.

Les résultats du bac de Maxime

Lorsque tous ses camarades de classe passaient le bac, Maxime était retenu en garde à vue, suspecté d’avoir un lien avec la disparition étrange de Monsieur Doucet. On sait aujourd’hui que ce dernier n’a en fait jamais disparu et avait imaginé cette macabre mise en scène pour faire accuser son jeune rival... Désormais tout est arrangé et Maxime a pu passer son bac lors de la séance de rattrapage de septembre. Le jour tant attendu des résultats est arrivé. Alors, bonne ou mauvaise nouvelle pour Maxime ?

Betty en pleurs

Betty n’arrive plus à gérer ce trop lourd secret qu’elle porte… La jeune fille a découvert que son père trompait sa mère et elle ne sait pas quoi faire. Dans les couloirs du lycée, elle a trouvé la force de se confier à Timothée qui a été d’une écoute très attentive. Mais devant Chloé qui ne comprend pas pourquoi Betty n’a pas réussi son devoir, Timothée balance tout avec la maladresse qu’on lui connaît. Betty explose : de quel droit peut-il la trahir de la sorte ? Chloé tente de la rattraper en vain. La jeune fille s’enfuit en pleurant… Verra-t-elle la fin de son cauchemar ?

