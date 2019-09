Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 562 : Rémy tabassé en prison ! (Spoiler)

Ce lundi 30 septembre 2019, dans l’épisode 562 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Rémy se fait passer à tabac par un gardien de la prison de Sète.

Rémy tabassé en prison !

Rémy est actuellement incarcéré à la prison de Sète. Il est accusé d’être à l’origine de la disparition mystérieuse de son meilleur ami Pierre Leroy. Tout porte à croire que ce dernier a été assassiné mais en l’absence de corps, les enquêteurs continuent de se poser des questions… Rémy lui, est un coupable tout trouvé lorsque l’on sait qu’il s’est disputé violemment avec Pierre peu de temps avant sa disparition. La raison ? Le jeune infirmier a tenté de violer Soraya… Sauf que Rémy nie toute implication et déprime derrière les barreaux. Heureusement, il peut compter sur le soutien sans faille de sa petite-amie. Au parloir, les deux amoureux sont si heureux de se retrouver qu’il s’embrassent. Le garde débarque pour interrompre les festivités et leur signaler que les rapprochements physiques sont interdits. Mais Rémy se rebelle et se fait tabasser par le garde sous les yeux horrifiés de sa belle.

Des adieux filmés par…

Sylvain Moreno est méconnaissable depuis quelques jours. Betty l’a surpris avec une jeune femme et on connaît désormais l’identité de cette mystérieuse Mila. Une “cam girl” avec laquelle Sylvain entretient une liaison dangereuse. Cette dernière est dans le viseur des enquêteurs depuis que ses photos ont été retrouvées au domicile de Pierre Leroy… Sur le port de Sète, Sylvain retrouve Mila juste le temps de lui faire ses adieux. Il ne veut plus que cette dernière intervienne dans sa vie car il risque de perdre sa famille. Sara est en train de filmer la scène avec son téléphone. Va-t-elle s’en servir contre lui ?

