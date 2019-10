Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 564 : Christelle découvre la Cam Girl de Sylvain (Spoiler)

Ce mercredi 2 octobre 2019, dans l’épisode 564 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Christelle fait de nouvelles découvertes au sujet de son mari.

Antoine fait le buzz avec une vidéo

Antoine Myriel est le nouveau proviseur adjoint du lycée Paul Valéry. Il a récemment débarqué à Sète avec sa femme et son fils, Souleymane, pour vivre une toute nouvelle vie. Ses méthodes peu communes continuent de faire parler au sein de l'établissement. Cette fois, c'est une vidéo publiée sur les réseaux sociaux qui amusent beaucoup les élèves. Sofia, Arthur, Gabriel et Charlie sont surpris de voir qu'un proviseur peut avoir de l'humour ! "Depuis quand les proviseurs font des blagues ?". C'est le moment qu'a choisi Souleymane pour se présenter au reste de la classe. L'homme qui les fait rire, il le connaît bien et pour cause. Il s'agit de son père adoptif.

Christelle découvre la cam girl de Sylvain

Pas un jour ne passe sans qu'une nouvelle révélation vienne secouer la famille Moreno. Sylvain est actuellement incarcéré à la prison de Sète, soupçonné d'être lié à la disparition de Pierre Leroy. Son tort ? Avoir fréquenté une "cam girl" répondant au nom de Mila. Pour Christelle, c'est la doiuche froide. Après plus de 20 ans de mariage, elle découvre que l'homme qu'elle aime est capable de la trahir. Sur internet, elle a mené sa petite enquête et découvert des vidéos de la fameuse cam girl... Pour ne rien arranger, Betty arrive et prend fermement la défense de son père. Pour Christelle, ce "n'est pas quelqu'un de bien". Va-t-elle dire toute la vérité à sa fille ?

Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1