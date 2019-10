Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 568 : Lou est de retour (Spoiler)

Ce mardi 8 octobre 2019, dans l’épisode 568 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Lou retrouve Victor Brunet pour la première fois depuis son infidélité.

Antoine & Rose, les deux anciens amants

Antoine est le nouveau proviseur adjoint du Lycée Paul Valery. Il a posé ses valises à Sète avec sa femme et son fils et tente progressivement de se faire de nouveaux amis. Sauf qu’il n’est pas tout à fait un inconnu pour tout le monde. En effet, il connaît bien Rose Latour mais ne semble pas vouloir que cette information s’ébruite… Pourquoi ? Parce qu’ils ont partagé une histoire d’amour ensemble et il se pourrait bien que l’histoire se répète… Sur le port de Sète, Rose et Antoine discutent vraiment pour la première fois depuis leurs retrouvailles. Ils prennent mutuellement de leurs nouvelles… Rose est toujours célibataire. Antoine lui, avoue que c’est tendu avec sa femme depuis leur installation. Les deux ex-amants vont-ils se rapprocher ?

Lou est de retour

Après avoir découvert que Victor la trompait avec Clémentine Doucet, Lou avait pris le large direction l’Ile Maurice. Mais en vu du procès imminent de Laurence Moiret, l’avocate a dû revenir à Sète. Elle retrouve pour la première fois Victor qui a bien l’intention de la séduire à nouveau… “Clémentine et moi, c’est terminé,” lui annonce-t-il d’emblée. “Je me suis rendu compte que j’avais fait une énorme connerie”. Sincères excuses ou ultime moyen pour reconquérir la femme qui partageait jusqu’alors sa vie ? Nul ne le sait. Quoi qu’il en soit, Lou ne semble pas prête à baisser les armes. “Je n’ai aucune intention de revenir”. Elle vient seulement récupérer des affaires et confie dormir à l’hôtel avec sa fille Nina. Changera-t-elle d’avis ?

Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1