Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 570 : La vidéo bouleversante de Christelle ! (Spoiler)

Ce jeudi 10 octobre 2019, dans l’épisode 570 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Christelle prend publiquement la défense de son mari Sylvain.

La vidéo bouleversante de Christelle !

Sylvain Moreno est incarcéré à la prison de Sète dans le cadre de l’enquête sur le meurtre de Pierre Leroy. Tout accuse le bon père de famille même s’il nie encore tout en bloc. Après lui avoir d’abord fermement tourné le dos, Christelle décide aujourd’hui de le soutenir. Avec l’aide de Rose, elle tourne une vidéo qui sera postée sur les réseaux sociaux d’Infos Sète. Christelle tente de prouver l'innocence de son mari en plaidant la manipulation. “Il a été manipulé par une fille dont le métier est de séduire les hommes et aujourd’hui, il le paye cher,” argumente Christelle. Elle espère ainsi qu’un témoin pourra se manifester…

Lou avoue un secret à Timothée

Lou a quitté Victor après avoir découvert sa liaison sérieuse avec Clémentine Doucet. Après avoir pris quelques vacances chez ses parents à l’Ile Maurice, elle est de retour. Le procès de Laurence Moiret est sur le point de commencer et Lou défend toujours les intérêts de Victor. Aujourd’hui, elle prépare Timothée à être interrogé à l’audience. Ce dernier est très inquiet à l’idée de devoir témoigner mais Lou se veut rassurante. Il s’agit simplement de rendre justice à Lola. “Lola est morte et ça ne la fera pas revenir,” confie le jeune lycéen. Ce qu’il l’inquiète aussi, c’est de savoir si Lou sera toujours là après le procès. Timothée a très envie qu’elle revienne. “Papa est désolé et il ne voit plus Madame Doucet,” tente-t-il de la convaincre. “Je ne sais pas si je vais revenir mais je vais te dire un secret : je suis toujours très amoureuse de ton père”. Lou va-t-elle pardonner à Victor ?

