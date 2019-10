Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 576 : Chloé et Alex découvrent le secret de Judith (Spoiler)

Ce vendredi 18 octobre 2019, dans l’épisode 576 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Judith est revenue des Etats-Unis avec quelques secrets dans ses valises.

Chloé et Alex découvrent le secret de Judith !

Voilà près d’une année que Judith n’était pas revenue à la maison. Enfin, elle est de retour des Etats-Unis mais pour Chloé et Alex, c’est un choc ! Où est passée leur petite blonde chérie ? Désormais, Judith a les cheveux roses, des piercings et un look rock’n’roll ! Complétement décontenancés, ses parents cherchent des réponses à ce changement soudain. Ils trouvent, dans ses valises, une lettre où il est écrit “Tu vas me manquer”, signée par une certaine Mandy...

Affaire Pierre Leroy : Sara craque !

Sara a un peu “merdé” ces dernières semaines et elle le sait. L’affaire Pierre Leroy et les soupçons qui trainent sur Justine Salieri, “ça fait remonter des trucs perso”. “Cette fille a été harcelée et agressée par un connard violent. Mon père en était un et il battait ma mère,” raconte Sara à Aurore. Pour se protéger elle et sa fille, Béatrice Raynaud a été “obligée” de le tuer et est désormais en prison. La Capitaine Jacob veut que sa jeune recrue comprenne bien que leur travail ne consiste pas à savoir si Pierre Leroy était un “connard” ou pas. Sara doit donc mettre son passif de côté pour ne pas se laisser submerger par les émotions.

