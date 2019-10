Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 572 : Tristan balance Justine (Spoiler)

Ce jeudi 17 octobre 2019, dans l’épisode 572 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Tristan a-t-il vraiment balancé sa petite-amie ?

Une invitée surprise au procès !

Timothée a été appelé à témoigner au procès de Laurence Moiret. Il est entendu comme témoin du meurtre de sa soeur Lola. “Ce jeune homme assez courageux pour nous raconter la mort de sa soeur, souffre d’autisme,” commence l’avocate de la défense. “Oui, enfin on dit plutôt que je souffre de troubles autistiques,” répond Timothée. En quoi sa particularité a-t-elle un lien avec l’affaire ? Le jeune lycée n’est pas capable de déceler les humeurs ou émotions sur le visage des gens. “J’ai du mal à analyser les émotions des gens,” se braque le témoin. Or, étant donné qu’il est le seul à avoir croisé Laurence Moiret quelques secondes seulement après la mort de sa grande soeur, son témoignage est capitale pour la faire plonger ou non. Déstabilisé, il est victime d’hallucinations. Lola est présente et lui parle…

Tristan a balancé Justine !

Dans le cadre de l’enquête du meurtre de Pierre Leroy, Justine et Tristan sont désormais les premiers suspects. Placés en garde à vue, ils nient toute implication alors Aurore tente un coup de bluff : “C’est fini Madame Saliéri, votre compagnon vient de tout avouer. Tristan Girard vient de dire que vous avez tué Pierre Leroy”. Justine va-t-elle tomber dans le panneau ? Va-t-elle avouer être l’auteur du meurtre du jeune infirmier ?

Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1