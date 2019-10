Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 577 : Justine avoue le meurtre de Pierre Leroy (Spoiler)

Ce lundi 21 octobre 2019, dans l’épisode 577 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Justine est en état d’arrestation pour le meurtre de Pierre Leroy.

Les Delcourt confrontent Judith !

Judith est métamorphosée par son voyage aux Etats-Unis. Cette année loin des siens et de Sète, a permis à la jeune femme de découvrir de nouveaux horizons. Son look aussi n’est plus le même. Désormais, elle a des cheveux roses et un look rock’n’roll avec tatouages et piercings. Mais ce qui inquiète le plus ses parents, c’est sa vie amoureuse. Dans sa valise, ils ont découvert un message d’amour signé Mandy. Judith est-elle lesbienne ? C’est l’heure de la révélation.

Toute la vérité sur le meurtre de Pierre Leroy

Après des semaines d’enquête autour du meurtre de Pierre Leroy, la vérité est enfin là. Après avoir d’abord soupçonné Rémy puis Sylvain Moreno ou encore plus récemment Françoise, c’est finalement Justine qui a avoué être l’auteur du crime à Aurore. Comment la jeune serveuse a-t-elle bien pu en arriver là ? Pierre la faisait chanter depuis un moment… Soit Justine acceptait de travailler comme “cam girl” sur son site, soit il révélait tout sur son passé d’escort à sa mère et sa fille. Justine fait le terrible récit du drame qui s’est déroulé dans cet appartement...

