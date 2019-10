Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 578 : Rose cède à la passion avec un homme marié (Spoiler)

Ce mardi 22 octobre 2019, dans l’épisode 578 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Retrouver Antoine à Sète a complètement chamboulé Rose.

Antoine et Rose cèdent à la passion !

Antoine est le nouveau proviseur adjoint du Lycée Paul Valery. Alors qu’il a su très vite s’imposer dans le coeur des élèves et des professeurs, en coulisses, c’est la guerre avec sa femme. Pour ne rien arranger, il a retrouvé une femme qu’il a aimé par le passé… Rose Latour. Les ex-amants semblent toujours très attirés l’un par l’autre et n’ont plus envie de retenir leurs pulsions. Antoine embrasse Rose… Vont-ils aller plus loin ?

Lou enfonce Laurence pendant son procès

Le procès de Laurence Moiret a commencé et Victor Brunet a bien l’intention de faire payer la femme qui est à l’origine de la mort de sa fille. A ses côtés, son avocate et ex-compagne Lou qui a bien travaillé son accusation. Alors que depuis son inculpation, Laurence plaide l’accident involontaire, Lou met en avant les preuves qui disent le contraire. En effet, la juge Moiret a tout fait pour maquiller son crime et n’a pas hésité à faire envoyer des innocents en prison à sa place. Laurence va-t-elle prendre la peine maximale ?

