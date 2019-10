Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 580 : Tragédie en pleine mer (Spoiler)

Ce jeudi 24 octobre 2019, dans l’épisode 580 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Le bateau d’Antoine a coulé en pleine mer et Valérie a disparu.

Justine fond en larmes, sa fille va mal

Depuis la prison, Justine s’inquiète de savoir comment va sa fille. “Elle croit que je l’ai abandonnée ?” demande-t-elle à Tristan, venue lui rendre visite. Ce dernier se veut rassurant : Coline va très bien et fait même des blagues. Mais dit-il toute la vérité ? Quoi qu’il en soit, Justine est rassurée de savoir que sa fille est entre de bonnes mains… “Je me dis que Coline qui n’a jamais eu de papa, maintenant elle en a un génial”. Tristan va-t-il adopter officiellement la petite fille ?

Tragédie en pleine mer

Antoine, Valérie et leur fils Souleymane étaient partis pour un week-end en mer à bord de leur bateau. Mais quelques heures après leur départ, Antoine a envoyé un “mayday” sur la radio des secours. “Un cauchemar” raconte-t-il ensuite à Rose, habillé d’une couverture de survie et alors même que Souleymane vient d’être pris en charge par les secours. Mais que s’est-il passé en mer ? Selon les premières constatations, le bateau a coulé… Heureusement Antoine et Souleymane ont été sauvés à temps par les secours. Mais où est passé Valérie ?

