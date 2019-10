Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 583 : Laurence veut mourir (Spoiler)

Ce mardi 29 octobre 2019, dans l’épisode 583 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Victime d’un AVC, Laurence veut en finir avec la vie.

“Je veux mourir”

Laurence Moiret devait être fixée sur son sort à l’issue de son procès qui venait de commencer. Quelle peine pour celle qui a pris la vie de Lola Brunet ? On ne le saura peut-être jamais puisque l’ancienne juge a été victime d’un accident vasculaire cérébral en pleine audience. Pour l’heure, Laurence a été prise en charge par l’équipe médicale de l’hôpital de Sète. Suite à son AVC, elle a perdu l’usage de la parole et peine à se mouvoir. C’est tout un processus de rééducation qu’elle va devoir suivre mais les médecins sont confiants. Laurence Moiret elle, ne supporte pas de se voir dans cet état et fait part à Sandrine de son envie de mourir. Son ex-compagne est sous le choc. Va-t-elle vraiment tenter de mettre fin à ses jours ?

Interrogé par la police, Souleymane craque !

Non seulement, Souleymane doit gérer sa tristesse liée à la disparition de sa mère mais il doit aussi répondre aux questions des enquêteurs qui soupçonnent activement son père. Que s’est-il passé cette nuit sur le bateau ? Le jeune lycéen l’a déjà raconté. Il dormait, assommé par les médicaments anti-mal de mer avant d’être sauvé par son père. Sa mère elle, avait déjà disparue sur son radeau… Mais cette nuit, il a fait un étrange cauchemar. Il est effectivement endormi sur le bateau et voit son père se saisir d’une arme avant de tirer un coup de feu. Que peut bien signifier ce rêve ? Se mélange-t-il à la réalité ?

Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1