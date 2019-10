Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 585 : Victor menace de mort Laurence (Spoiler)

Ce jeudi 31 octobre 2019, dans l’épisode 585 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Judith a un comportement vraiment suspect et Victor Brunet veut se venger.

Bart et Judith : Le bisou !

Mais que se passe-t-il avec Judith ? Depuis son retour des Etats-Unis, elle est méconnaissable et a un comportement plus que douteux. Sa dernière lubie ? Sortir avec son cousin germain Bart pour qui elle nourrit une dangereuse affection. Lors de la soirée Halloween, Judith l’a dragué ouvertement et maintenant, elle veut passer à l’étape supérieure en l’embrassant. Comment va réagir son cousin ?

Victor prêt à se faire justice lui-même

Laurence Moiret pourrait ne jamais être jugée responsable de la mort de Lola. Victime d’un accident vasculaire cérébral en pleine audience, elle est aujourd’hui surveillée de près par l’équipe médicale de l’hôpital de Sète. Si son état de santé ne lui permet pas de récupérer toutes ses facultés cérébrales et physiques, elle sera jugée inapte à recevoir une peine. Un scandale pour Victor Brunet qui compte bien se venger coûte que coûte. Le père de Lola se rend dans la chambre d’hôpital de Laurence Moiret. Il sort un flingue pour la menacer de mort. Cette dernière a une réaction inattendue… Ira-t-il jusqu’au bout ?

