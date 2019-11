Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 587 : Virginie et Martin de nouveau ensemble ? (Spoiler)

Ce lundi 4 novembre 2019, dans l’épisode 587 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Virginie et Martin ont très envie de rattrapper le temps perdu.

Virginie et Martin surpris par…

Virginie et Martin ont eu un début d’histoire ensemble mais à cause de Jules, tout s’est arrêté subitement. Ce dernier tient Constant pour responsable de la mort de son père, tué lors d’une arrestation qui a mal tourné. C’est effectivement lui, en qualité de Commandant de Police, qui avait ordonné l’assaut… Alors le laisser fréquenter sa mère, c’était impossible pour Jules. Aujourd’hui, de l’eau a coulé sous les ponts et le jeune lycéen semble trop occupé par son histoire avec Noor pour s’en mêler. Entre deux enquêtes, les anciens amants se sont croisés au commissariat et ils ont décidé de prendre un verre ensemble au Spoon. “J’arrête pas de penser à toi,” avoue Martin à Virginie. “1000 fois j’ai eu envie que tu m’appelles,” lui répond-t-elle. Vont-ils se laisser une nouvelle chance ? Quoi qu’il en soit, il y en a une qui n’en rate pas une miette...

Au lycée Souleymane frappe Charlie !

“C’est pas de ma faute si ton père a balancé ta mère par dessus bord” Charlie aurait dû tourner 7 fois sa langue dans sa poche avant de balancer une telle énormité. Souleymane, à fleur de peau depuis le naufrage du bateau, réagit au quart de tour. Il faut dire que sa mère a disparu et que son père est actuellement en garde à vue, soupçonné de l’avoir tuée... Alors quand sa camarade de classe lui fait cette petite réflexion ironique, il bondit sur elle et la plaque contre le mur. Heureusement, Jules est là pour s’interposer et Chloé débarque rapidement pour le calmer..

