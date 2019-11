Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 589 : Flore prête à tout quitter avec Bart (Spoiler)

Ce mercredi 6 novembre 2019, dans l’épisode 589 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Flore se voit proposer une opportunité professionnelle qu’elle ne peut pas refuser.

Flore et Bart sur le départ

Lorsque la famille d’Arnaud a débarqué à Sète, Flore a vu son avenir amoureux s’évanouir sous ses yeux. Pour cause, son petit ami était toujours marié à Pauline...A l’époque, Flore a eu envie de changement et a postulé à une offre de travail au Canada. C’est seulement aujourd’hui qu’elle reçoit la réponse… On lui propose un poste dont elle n’aurait même pas osé rêvé : diriger un grand groupe de presse à Montréal. Flore est de nouveau bien dans sa vie mais cette opportunité de carrière l’interpelle. Lorsqu’elle en discute avec son fils Bart, il s’emballe à son tour. Le jeune homme y voit lui aussi une belle opportunité de prendre un nouveau tournant dans sa vie. Le problème c’est que Flore n’en a toujours pas discuté avec Arnaud… Sera-t-il prêt à la suivre ?

Souleymane trahit son père en révélant la vérité à la police !

Souleymane débarque au commissariat pour parler au Commandant Constant, en charge de l’enquête sur la disparition de sa mère. Il vient avec de graves accusations sur Rose Latour qui aurait manipulé son père afin qu’il tue sa mère. Le jeune lycéen en est certain ! Il a fait des recherches sur l’amie de Chloé et a découvert qu’elle avait déjà tué son mari par le passé… “Mon père me cherche partout. Il ne veut pas que je parle,” se presse de dire Souleymane. Est-il conscient qu’il vient de livrer son père aux flics ? Antoine Myriel va-t-il finir en prison ?

Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1