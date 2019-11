Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 593 : Jules largue déjà Noor (Spoiler)

Ce mardi 12 novembre 2019, dans l’épisode 593 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Noor est de nouveau célibataire.

Jules largue Noor après l'avoir surprise avec Timothée !

L’histoire n’aura pas duré longtemps… Alors que Jules et Noor avaient eu un véritable coup de coeur l’un pour l’autre, la magie semble déjà s’évaporer. “Maintenant que tu t’es rabiboché avec l’autre abruti, je n’ai plus aucune peine à te larguer,” balance entre deux cours le fils Corkas. Ce dernier reproche à Noor d’avoir eu une discussion avec Timothée, qu’elle a quitté il y a quelques jours déjà. “Je t’aime pas et je t’aimerais jamais,” conclut-il. Noor est complètement sous le choc. Va-t-elle pardonner cet énième coup de sang de Jules ?

Alex gâche sa fête d'anniversaire

Ces derniers jours, Chloé est à fond pour préparer le meilleur des anniversaires à l’homme qu’elle aime. Alex va passer le cap des 45 ans et cela ne semble pas vraiment le réjouir… D’ailleurs, il a expressément demandé à sa femme de ne rien organiser. C’est donc en secret qu’elle se démène pour réunir tous les gens qu’il aime pour une soirée surprise au mas. Maxime a pour mission de le tenir éloigné toute la journée. Il a donc décidé d’accompagner son père en livraison mais ce dernier décide de finir sa journée plus tôt que prévu… Va-t-il gâcher la surprise ?

