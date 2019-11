Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 595 : Un incendie ravage le mas (Spoiler)

Ce jeudi 14 novembre 2019, dans l’épisode 595 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Alex, Judith, Bart et Maxime sont pris au piège dans un terrible incendie.

Les premières minutes de l'incendie !

Alex a un peu gâché la surprise en débarquant beaucoup trop tôt à son anniversaire surprise au mas. Au lieu d’être accueilli par des “Joyeux anniversaire”, il a découvert Bart en train de finir les préparatifs. Heureux de savoir que tous se sont donnés beaucoup de mal pour lui, il décide de faire comme si de rien n’était et de filer un petit coup de main pour terminer la mise en place. Mais d’un seul coup, un incendie se déclare. Alex, Judith, Bart et Maxime sont en danger. Il faut réagir vite pour ne pas rester prisonnier des flammes. Vont-ils pouvoir éteindre l’incendie et en sortir indemne ?



Flore se sacrifie pour son fils !

L’incendie a pris une ampleur considérable au mas. Si Judith a pu sortir rapidement, Bart, Maxime et Alex sont toujours coincés à l’intérieur. Lorsqu’elles arrivent sur les lieux pour fêter l’anniversaire d’Alex, Chloé, Flore et Anna sont prises de panique en découvrant le mas piégé par les flammes… Chloé ne peut pas rester sans rien faire. Flore ne veut rien entendre et décide d’entrer pour sauver Bart. Chloé la suit mais très vite, elles découvrent l’ampleur de l’incendie. Elles sont entrées dans un piège de feu qui pourrait bien se refermer sur elles. Vont-elles parvenir à trouver Bart, Maxime et Alex à temps ?

