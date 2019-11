Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 596 : Sofia entre la vie et la mort (Spoiler)

Ce vendredi 15 novembre 2019, dans l’épisode 596 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Sofia entre la vie et la mort et Jules Corkas est porté disparu.

Sofia entre la vie et la mort !

Lorsque l’incendie s’est déclaré au mas, Sofia et Arthur se trouvaient dans une chambre et se sont rapidement retrouvé pris au piège. Face aux flammes qui gagnaient dangereusement du terrain, une seule option pour le jeune couple : sauter par la fenêtre ! Sauf que Sofia est mal tombée et est complètement inconsciente. Marianne fait une première consultation rapide sur les lieux du drame et les nouvelles ne sont pas rassurantes… Arthur culpabilise déjà de l’avoir obligée à sauter dans le vide. Sofia va-t'elle s’en sortir ?

Un Sétois porté disparu pendant l'incendie !

Virginie, Bilel et Jules étaient dans les appartements du mas au moment où l’incendie s’est déclaré. Ils ont pu rapidement sortir par derrière mais Jules a insisté pour retourner dans sa chambre afin de récupérer la montre de son père. Virginie a bien tenté de l’en dissuader, en vain. “C’est la seule chose qu’il me reste de lui,” a-t-il défendu avec ardeur avant de disparaître dans la fumée. Bilel a bien tenté de le retrouver mais les flammes l’ont obligé à rebrousser chemin. Aujourd’hui, Jules est introuvable. Est-il mort ? Virginie est furieuse contre Bilel. S’il est arrivé malheur à son fils, elle ne lui pardonnera jamais…

