Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 597 : Alex est-il le responsable de l’incendie ? (Spoiler)

Ce lundi 18 novembre 2019, dans l’épisode 597 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Robin accuse Alex d’être responsable de l’incendie.

Maxime et Judith apprennent le secret de Chloé

Juste avant l’incendie au mas, Chloé venait d’apprendre qu’elle attendait un heureux événement. Un troisième enfant qu’elle espérait depuis des mois… Cette bonne nouvelle, elle comptait bien la partager avec Alex à l’occasion de sa fête d’anniversaire surprise. Elle n’en aura pas l’occasion puisqu’à cause du terrible incendie qui a ravagé le mas, Chloé est dans un état critique. Sa santé et celle du bébé sont critiques. Maxime et Judith apprennent la nouvelle à l’hôpital. Vont-ils soutenir leurs parents ? Chloé et son bébé vont-ils survivre ?

Robin accuse Alex d'être responsable de l'incendie

Pour l’heure, l’enquête est toujours en cours pour tenter de faire toute la lumière sur l’origine de l’incendie. Est-il d’origine criminel ? Pour Robin, il apparaît très clairement que c’est son frère Alex qui a été négligeant. Depuis combien de temps l’installation électrique n’a pas été contrôlée ? Est-elle toujours aux normes ? Alex qui vit déjà très difficilement le fait de savoir Chloé à l’hôpital, ne peut contenir ses nerfs…

