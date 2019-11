Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 598 : Flore entre la vie et la mort (Spoiler)

Ce mardi 19 novembre 2019, dans l’épisode 598 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Flore va-t'elle survivre ?

Flore entre la vie et la mort

En voulant sauver Bart des flammes qui ont détruit le mas, Flore s’est mise en danger. Elle a été retrouvée, par les pompiers, complètement inanimée sur le sol. Depuis, elle est prise en charge à l’hôpital de Sète où elle a été placée dans un coma artificiel pour tenter de la sauver. Quand Bart se rend à son chevet, il découvre que cette décision a été prise sans son accord et qu’il a été consciemment mis à l’écart par Arnaud. Flore va-t'elle s’en sortir ? Bart pourra-t-il pardonner la trahison d’Arnaud ?

Virginie gifle Bilel !

Virginie tient toujours Bilel pour responsable de la disparition de Jules. En effet, durant l’incendie, l’adolescent a insisté pour retourner dans sa chambre, récupérer la montre de son père. Virginie et Bilel ont bien tenté de l’en dissuader, en vain. Le père de Noor a bien tenté de le retrouver dans les flammes mais Jules avait déjà disparu. Le problème est qu’à ce jour, il n’a toujours pas été retrouvé et Virginie est de plus en plus inquiète. Elle explose contre Bilel et finit même par lui mettre une gifle. Noor, alors témoin de la scène, prend la défense de son père et s’emporte à son tour contre Virginie...

