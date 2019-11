Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 599 : Le retour de Victoire (Spoiler)

Ce mercredi 20 novembre 2019, dans l’épisode 599 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Victoire est de retour à Sète.

Le retour de Victoire

Victoire a vécu un été très difficile durant lequel elle a découvert que sa mère était en réalité sa grand-mère et que Sandrine était celle qui l’avait mise au monde. Pour surmonter ce traumatisme, Victoire a choisi de partir prendre l’air en Islande. Aujourd’hui, elle revient avec le sourire aux lèvres et se sent prête à reprendre le travail. Elle arrive au beau milieu d’un désaccord entre Samuel Chardeau et Marianne. Le premier veut un traitement adapté pour sauver aussi le bébé de Chloé alors que le seconde veut sauver sa fille à tout prix. C’est à Victoire de trancher ! Quel camp va-t elle choisir ?

Interdit de voir sa mère, Bart perd le contrôle !

Pourquoi Arnaud Molina cherche-t-il absolument à écarter Bart de sa mère ? Flore est entre la vie et la mort depuis qu’elle a pénétré dans le mas, voulant sauvant son fils à tout prix. Victime d’une intoxication, les médecins ont choisi de la placer sous coma artificiel pour maximiser ses chances de survie. Une décision que Bart n’approuvait pas mais il n’a pas eu le choix. En effet, depuis le début, Arnaud tente de le mettre à l’écart. Alors quand Bart veut rendre visite à sa mère et qu’on lui explique que c’est impossible puisqu’elle subit un examen médical, il voit rouge. Pensant que c’est encore un coup d’Arnaud, il s’en prend violemment à Leila...

Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1