Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 600 : Souleymane retrouve sa mère (Spoiler)

Ce jeudi 21 novembre 2019, dans l’épisode 600 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Et si Virginie était vivante depuis tout ce temps ?

Souleymane retrouve sa mère

S’il y en a bien un qui n’a jamais perdu espoir de retrouver un jour sa mère, c’est bel et bien Souleymane. En effet, l’adolescent reste persuadé que sa mère est vivante et a bien l’intention de continuer à la chercher. Alors qu’il se balade avec ses amis dans les rues de Sète, il croit même l’apercevoir au loin. Souleymane tente de la rattraper en vain… Son illusion était-elle vraiment réelle ? Virginie peut-elle être vivante après le naufrage de son radeau de sauvetage ?

Judith et Maxime en pleurs face à Chloé

Chloé a bien failli mourir dans l’incendie qui a complètement détruit le mas. Si elle semble avoir été prise en charge par les secours à temps, elle n’est pas sortie d’affaire pour autant. En effet, ses poumons ont été gravement touchés et le traitement médical qu’elle subit pourrait bien lui faire perdre son bébé. Que faire ? Choisir le bébé et mettre en péril la santé de Chloé ou la sauver à tout prix ? Alex est dans une impasse… Heureusement, il peut compter sur le soutien de ses enfants Judith et Maxime.

