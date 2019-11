Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 601 : Qui est cette femme qui ressemble à Valérie ? (Spoiler)

Ce vendredi 22 novembre 2019, dans l’épisode 601 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Souleymane a cru avoir retrouvé sa mère, en vain...

Mais qui est cette femme ?

Souleymane est persuadé depuis le début que sa mère a survécu au naufrage de leur bateau. Il ne supporte pas qu’on lui dise qu’il n’y a plus d’espoir… Et de l’espoir, il en a depuis qu’il a aperçu dans les rues de Sète, une femme qui ressemble étrangement à sa maman. Alors avec ses amis, l’adolescent décide de placarder dans tout le quartier, un appel à témoins avec une photo de Valérie. Avec un peu de chance, elle se présentera… Coup de théâtre le soir venu quand une femme vient sonner à la porte de l’appartement des Myriel... C’est Valérie mais en brune ! Pourtant, la femme n’a rien à voir avec celle qu’ils recherchent. Son prénom à elle, c’est Ariane...

Les images choc du Mas

Les jours ont passé depuis le terrible incendie qui a ravagé le mas mais c’est la première fois que Jeanne et Robin reviennent sur les lieux… Jeanne est vraiment très inquiète en ce qui concerne l’avenir de la famille. Sans le mas, plus d’exploitation et plus de salaire pour Alex et Bilel. Robin tente de rester optimiste parce que grâce à l’argent des assurances, ils pourront repartir de plus belle. Ce que Jeanne ne sait pas, c’est que Robin est complètement fauché…

