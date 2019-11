Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 602 : Jules à l’origine de l’incendie du mas ? (Spoiler)

Ce lundi 25 novembre 2019, dans l’épisode 602 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Les enquêteurs sont sur la piste de Jules Corkas...

La fugue de Sofia

Sofia est en guerre contre son père depuis que ce dernier l’empêche de vivre son histoire d’amour avec Arthur. Le docteur Daunier le tient pour responsable de ce qui est arrivée à sa fille durant l’incendie du mas. Enfermée dans une chambre, le jeune couple n’au eu d’autre choix que de sauter par la fenêtre… Sofia a beau défendre l’homme qu’elle aime, William est ferme : ils ne se fréquenteront plus. Action, réaction. Sofia a décidé de prendre ses affaires et de quitter le nid familial. Elle s’installe chez Victoire et Georges le temps que son père se raisonne. Sauf que ces derniers n’avaient pas vraiment accepté de l’accueillir… Ils craignent tous les deux, la vengeance de leurs parents avec qui ils bossent. Vont-ils laisser tomber la petite-amie d’Arthur ?

La vidéo qui incrimine Jules

Les enquêteurs poursuivent leurs investigations au sujet de l’incendie du mas. Sur les lieux du drame, ils ont trouvé des bombes aérosols qui sont probablement à l’origine du feu. L’incendie qui a failli coûter la vie à Chloé, serait donc d’origine criminelle ? C’est une piste sérieuse mais qui en est à l’origine ? En fouillant le net, Georges a trouvé des vidéos compromettantes de Jules. Le jeune homme passe son temps libre à faire exploser des bombes aérosols. Un coupable tout trouvé ?

