Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 603 : Le bébé de Chloé en danger (Spoiler)

Ce mardi 26 novembre 2019, dans l’épisode 603 de “Demain nous appartient” sur TF1 : que se passe-t-il avec le bébé de Chloé ?

Bébé de Chloé : que cache Leïla ?

Chloé a bien failli perdre la vie lors de l’incendie du mas. Gravement intoxiquée par les fumées toxiques, elle est suivie de près à l’hôpital de Sète. Mais sa crainte se porte surtout sur l’avenir de son bébé. Enceinte de quelques semaines seulement, Chloé pourrait bien perdre ce bébé miracle et sa santé est loin d’être parfaite. Mais accepter le traitement le plus lourd, condamnerait son bébé… Marianne veut sauver sa fille à tout prix et cherche à savoir ce que manigance le Docteur Chardeau dans son dos. En effet, lorsqu’elle a demandé à Leïla de pouvoir voir l’échographie de Chloé, l’infirmière l’a invité à en discuter avec le Docteur Chardeau. Que lui cachent-ils ?

Bart et Arnaud : Le clash ultime

Flore aussi, a risqué sa vie dans l’incendie pour sauver celle de son fils Bart. Prise en charge à l’hôpital de Sète, le corps médical a pris la décision de la placer dans un coma artificiel. Une décision approuvée par Arnaud, dans le dos de Bart. Depuis, la tension est palpable entre les deux hommes qui s’affrontent au dessus du lit de Flore. Le sujet du jour : le transfert de Flore à Paris. Une initiative portée par Arnaud qui ne plaît pas du tout à Bart, soutenu par le corps médical sétois. “C’est à moi de décider,” affirme son fils. “T’es inconscient. T’es qu’un gamin prêt à risquer la vie de sa mère,” balance Arnaud. Les deux hommes en viennent aux mains… Finiront-ils par se raisonner ?

