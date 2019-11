Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 604 : Jules est de retour (Spoiler)

Ce mercredi 27 novembre 2019, dans l’épisode 604 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Bonne nouvelle ! Jules n’est pas mort dans l’incendie.

Flore fait un signe à Anna

Flore a été placé dans un coma artificiel à l’hôpital de Sète, afin de lui donner toutes les chances de se rétablir correctement. Une initiative du corps médical à laquelle Bart a bien tenté de s’opposer. Mais le compagnon de sa mère a pris la décision à sa place. Depuis, les tensions sont vives entre les deux hommes. Flore qui est pourtant dans le coma, semble avoir conscience du violent affrontement qui se joue entre les deux hommes qu’elle aime. Alors qu’Anna et Victoire sont dans sa chambre, Flore tente de leur faire comprendre qu’elle est bel et bien consciente et qu’elle veut se réveiller. Elle bouge un doigt et Anna y voit un signe… Pour Victoire, il ne s’agit malheureusement que d’un simple réflexe. Les médecins vont-ils choisir de sortir Flore du coma ? Comprendront-ils son message ?

Jules retrouve Noor

Alors que Jules s’est fait porté disparu après l’incendie, faisant craindre le pire à sa mère, il donne aujourd’hui de ses nouvelles. C’est à Noor qu’il a décidé de se confier ! L’adolescent sait que la police est à ses trousses et pourtant, il continue de clamer son innocence. Il n’a rien à voir avec l’incendie du mas ! Mais au lieu de le prouver, Jules a élaboré un plan pour fuir en Nouvelle-Zélande. Il veut que Noor le suive mais cette dernière a dû mal à s’imaginer loin de sa famille. Suivra-t-elle Jules au bout du monde ?

