Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 608 : Antoine amoureux du sosie de sa femme ? (Spoiler)

Ce mardi 2 décembre 2019, dans l’épisode 608 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Antoine se rapproche de plus en plus d’Ariane...

Antoine tombe-t-il amoureux d'Ariane ?

Après avoir gagné la confiance de Souleymane, la mystérieuse inconnue qui ressemble comme deux gouttes d’eau à Valérie séduit de plus en plus Antoine. Ariane et lui s’apprivoisent doucement. En balade dans les rues de Sète, ils croisent Rose qui n’a toujours pas accepté d’avoir été éconduite par Antoine. Pour protéger son fils, ce dernier a préféré mettre un terme à sa liaison dangereuse. Alors quand elle le voie si proche d’une autre femme, elle implose... Rose l’aime toujours et tente de le reconquérir mais lui semble déjà penser à une autre...

Choc ! Anna révèle la vérité à Flore

Flore est sortie de son coma artificiel parce qu’elle a senti que sa famille était en train d’exploser. En coulisses, Bart et Arnaud se livrent une véritable guerre au sujet de l’état de santé de la femme la plus importante à leurs yeux. A Flore, Arnaud fait croire que c’est Bart le problème et qu’il a eu un comportement inacceptable durant son hospitalisation. Mais la réalité est toute autre et Anna a décidé de dire la vérité à son amie. Son compagnon cherche à tout prix à évincer son fils. En l’apprenant, Flore est effondrée ! Que se passe-t-il ? Peut-elle lui pardonner ?

