Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 607 : Noor en fuite et dans un état grave (Spoiler)

Ce lundi 2 décembre 2019, dans l’épisode 607 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Comment Noor va-t'elle s’en sortir ?

Noor dans un état grave lors de sa fuite !

Jules n’a plus donné signe de vie depuis l’incendie qui a ravagé le mas. Sa mère croit même l’avoir perdu pour toujours… Noor elle, sait que son petit ami est en vie puisqu’il a repris contact avec elle récemment. Il a organisé un véritable plan de fuite direction la Nouvelle Zélande. Au dernier moment, Jules a embarqué Noor dans sa cavale. Les deux adolescents ont d’abord pris un bus pour traverser la frontière italienne. Mais après une première nuit dans les rues de Gênes, la jeune fille se tord de douleurs. Elle craint d’avoir l’appendicite… Leur plan de fuite est-il bouleversé ? Noor va-t-elle rentrer à Sète ?

Alex veut dire la vérité à Chloé

Chloé a miraculeusement survécu à l’incendie. Aujourd’hui, elle et son bébé sont suivis de près par l’équipe médicale de l’Hôpital de Sète. Ce qu’elle ne sait pas, c’est que sa grossesse n’arrivera probablement pas à son terme. Ses médecins ont préféré lui cacher la vérité afin qu’elle garde le moral. Ce dernier est très important dans le cadre de sa guérison. Alex, qui rêvait lui aussi de ce bébé miracle, est obligé de mentir tous les jours à sa femme et le vit de plus en plus mal… Chloé pardonnera-t-elle à l’homme qu’elle aime de lui avoir menti ? Son bébé survivra-t-il ?

