Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 610 : Leila fait une surprenante demande à Samuel (Spoiler)

Ce jeudi 4 décembre 2019, dans l’épisode 610 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Samuel est-il prêt à passer à l’étape supérieure avec Leila ?

Leila fait sa demande…

Alors qu’ils sont tranquillement chez eux, Leila a une demande de la plus haute importance à faire à son petit ami pas comme les autres. Samuel est-il prêt à passer un Noël en famille cette année ? Pour ce célibataire endurci, il s’agit là d’un effort surhumain. Non seulement, il n’aime pas les fêtes de fin d’année mais il n’apprécie pas particulièrement les filles de Leila. Noor et Soraya le lui rendent bien d’ailleurs. Va-t-il finir par accepter de fêter Noël avec la femme qu’il aime ?

Chloé vole ses résultats d'analyse! Que va-t-elle découvrir ?

Chloé est toujours à l’hôpital où elle se remet doucement mais sûrement de son intoxication par les fumées de l’incendie du mas. Enceinte de quelques semaines seulement, Chloé a eu peur de perdre son bébé mais le Docteur Chardeau a su la rassurer. Pourtant, elle le sent bien il se passe quelque chose. Alors, Chloé a décidé de partir à la recherche de son dossier médical. Que vont révéler les résultats de ses dernières analyses ? Heureusement, le Docteur Chardeau la surprend au moment parfait et la dissuade !

Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1