Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 612 : Karim a une nouvelle copine (Spoiler)

Ce lundi 8 décembre 2019, dans l’épisode 612 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Karim est de retour à Sète et il n’est pas venu tout seul...

Découvrez la nouvelle copine de Karim…

Après plusieurs mois d’absence, Karim fait son grand retour surprise à Sète. Au Spoon, il croise Anna qui l’avait quittée avant son départ… Mais aujourd’hui, l’ancien policier semble aller pour le mieux puisqu’il a déjà retrouvé l’amour. Quand Chemsa interrompt les retrouvailles entre les deux ex, la surprise est palpable. Anna comprend alors que Karim a refait sa vie… Leur histoire est donc belle et bien terminée…

Une demande en mariage à Sète

Dans l'incendie qui a ravagé le mas, Flore a frôlé la mort... Après plusieurs semaines dans le coma, elle est désormais sortie d’affaire. Mais durant son hospitalisation, son compagnon et son fils se sont livrés une guerre sans merci pour savoir lequel des deux était le plus à même de subvenir aux besoins de Flore. Cette épreuve a, en tout cas, fait réaliser à Flore que tout peut s'arrêter en un instant. Aujourd'hui, plus que jamais, elle veut vivre sa vie à fond et ne plus se poser de question. Cette nouvelle vie, c'est auprès d'Arnaud qu'elle veut la vivre et décide de le demander en mariage. Comment va réagir l'homme d'affaires ? Et Bart, va-t-il accepter que sa mère épouse son pire ennemi ?

