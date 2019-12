Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 613 : Lou veut retirer à Karim la garde de sa fille (Spoiler)

Ce mardi 9 décembre 2019, dans l’épisode 613 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Lou ne pardonne pas à Karim son absence.

Lou veut enlever à Karim la garde de sa fille

Karim a disparu du jour au lendemain, laissant Lou seule avec sa fille alors qu’ils s’organisaient jusqu’alors autour d’une garde partagée. Maintenant, il est de retour à Sète et veut retrouver Nina. Il a encore besoin de quelques temps pour s’installer confortablement avec Chemsa et il pourra reprendre sa fille une semaine sur deux. Sauf que Lou ne l’entend pas de cette oreille. Pendant quatre mois, elle a dû gérer sa fille toute seule et n’accepte pas de voir débarquer son ex comme une fleur. Quand Karim évoque de prendre Nina à Noël, Lou s’énerve. Non seulement, elle ne va pas lui laisser mais en plus, elle compte bien lui retirer la garde alternée… Ira-t-elle jusqu’au bout ?

La police sait comment retrouver le coupable

Les enquêteurs sont toujours sur la trace de l’incendiaire du mas. Tous les soupçons se portent sur Jules Corkas qui a même tenté de s’enfuir à l’étranger. Mais une nouvelle piste pourrait bien les aider à trouver le véritable coupable. Au cours des investigations, Aurore se rend compte que la clef du tableau électrique, d’où proviennent les flammes, a disparu. Cela ne fait aucun doute, celui qui détient la clé a forcément un lien direct avec l’incendie… Le tout maintenant, c’est de trouver qui possède cette clef ?

