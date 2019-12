Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 614 : Judith connaît l’incendiaire du mas (Spoiler)

Ce mercredi 10 décembre 2019, dans l’épisode 614 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Judith sait qui a mis le feu au mas.

Antoine embrasse Ariane !

Ces dernières semaines ont été très difficiles pour Antoine Myriel. En cause, la disparition de sa femme lors d’une sortie en mer. Si son corps n’a jamais été retrouvé, il ne fait aucun doute qu’elle a péri dans les eaux. Pourtant, son fils Souleymane ne cesse de garder espoir. Un jour, il a croisé le portrait craché de sa maman dans les rues de Sète. Persuadé que c’est elle, il l’a traquée avant de découvrir qu’elle s’appelait en réalité Ariane. Aujourd’hui, cette femme a pris beaucoup de place dans le quotidien d’Antoine et son fils. Le proviseur adjoint du Lycée Paul Valéry semble même sous le charme de celle qui lui rappelle Valérie à ses débuts… Alors qu’ils sont en train de décorer le sapin, Antoine embrasse Ariane et manque de se faire surprendre par Souleymane. Vont-ils vivre une histoire d’amour au grand jour ?

Judith connait le coupable

Les enquêteurs ont une nouvelle piste concernant l’incendiaire du mas et il semblerait que Judith détienne le nom du coupable. Au lycée, elle discute avec Noor et Jules des suites de l’enquête. Le fils Corkas est le dernier soupçonné par la police alors que lui, clame son innocence. Judith fait une révélation étonnante à ses amis : ses parents connaissent probablement le coupable mais ne veulent pas en parler à la police. Pourquoi ? Cela pourrait innocenter Jules une bonne fois pour toutes. Que va faire Judith ?

