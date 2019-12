Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 615 : Martin s'engage avec Virginie (Spoiler)

Ce vendredi 12 décembre 2019, dans l’épisode 615 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Martin veut franchir une nouvelle étape dans sa vie avec Virginie.

La demande de Martin à Virginie

Ils ont essayé de s'éviter parce qu'ils ne parvenaient pas à vivre leur amour sereinement à cause de Jules. Mais maintenant, Virginie et Martin sont bien décidés à vivre leur histoire au grand jour. Le commissaire Constant se sent même prêt à passer à l'étape suivante avec celle qu'il aime. Depuis qu'un incendie a ravagé le mas, détruisant au passage les habitations, Virginie et Jules n'ont plus de domicile fixe. Alors Martin saisit là l'opportunité de les inviter à s'installer chez lui. Virginie peut-elle accepter cette nouvelle vie ? Jules sera-t-il prêt à accepter cet homme qu'il tient pour responsable de la mort de son père ?

Grosse embrouille Victoire - Sandrine !

Les relations entre Sandrine et Victoire ont un peu évoluées depuis que cette dernière a découvert que sa grande sœur était, en réalité, sa mère. Mais cette fois, ce n'est pas à ce sujet qu'elles se disputent. La cause de leur désaccord ? Une décoration de Noël ! Sandrine aime les décorations traditionnelles tandis que Victoire aime la déco "bobo". Qui l'emportera ?

