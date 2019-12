Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 615 : Samuel avoue sa liaison avec Aurore (Spoiler)

Ce jeudi 11 décembre 2019, dans l’épisode 615 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Leila veut connaître toute la vérité concernant Samuel et Aurore.

Naissance d'une amitié improbable !

Ariane et Rose devraient être les meilleures ennemies. La cause ? Leur attirance commune pour Antoine Myriel. Depuis son arrivée à Sète, le proviseur adjoint du Lycée Paul Valéry ne cesse de faire tomber les cœurs. Plutôt que de se déchirer, les deux femmes ont décidé de s’amuser de leur situation. Au Spoon, elles débriefent de leurs amours malheureux et forcément, ça rapproche…

Samuel avoue sa liaison !

C’est un nouveau coup de théâtre à Sète. Alors que Leila est jalouse de l’amitié entre Aurore et Samuel, elle a réussi à soutirer des informations à son amoureux. Oui les deux amis ont bien eu une brève liaison il y a 17 ans… Une histoire sans lendemain qui n’a jamais eu d’importance pour les deux amis. Heureusement, parce que déjà à l’époque, Aurore était amoureuse de William, le meilleur ami de Samuel… Face à cet aveu, Leila risque bien d’être encore plus jalouse.

