Demain nous appartient - Ce soir dans l’épisode 616 : Anne-Marie Lazzari est de retour (Spoiler)

Ce lundi 16 décembre 2019, dans l’épisode 616 de “Demain nous appartient” sur TF1 : Pourquoi Anne-Marie Lazzari a-t-elle décidé de revenir pour les fêtes de Noël ?

Un retour qui fait froid dans le dos

Sandrine et Victoire s’offrent une jolie balade sur le marché de Noël de Sète, histoire de trouver les derniers cadeaux à mettre au pied du sapin. Il semblerait bien que les deux jeunes femmes aient retrouvé leur complicité… Au loin, une personne les observe. Il s’agit d’Anne-Marie Lazzari qui n’est autre que la mère et la grand-mère de Sandrine et Victoire. Anne-Marie avait disparu après que le secret de famille est éclaté cet été. Pendant plus de vingt ans, cette dernière a élevé Victoire comme sa fille alors qu’il s’agissait en réalité, de la fille de Sandrine… Pourquoi Anne-Marie est-elle de retour aujourd’hui ? A-t-elle l’intention de nuire à ce semblant d’équilibre retrouvé au sein de la famille ?

Leila confronte Aurore

Samuel déteste les fêtes de Noël. Alors son meilleur ami William a décidé de l’inviter lui et Leila, à venir passer le réveillon en famille. Aurore et Leila se retrouvent au marché de Noël de Sète pour définir le dîner du réveillon. Sauf qu’il y a quelques jours, Leila est parvenue à faire avouer à Samuel qu’il avait eu une liaison avec la femme de son meilleur ami, il y a plus de 17 ans. Alors au lieu de parler petits fours, Leila annonce à Aurore qu’elle est au courant de tout. Comment va-t-elle réagir ? Le réveillon de Noël entre amis sera-t-il maintenu ?

Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1